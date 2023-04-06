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Португальець має вибір: Ан-Наср, Аль-Ахлі або збірна Саудівської Аравії.

Жозе Моурінью запропонували 120 мільйонів євро за роботу у Саудівській Аравії, повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, із тренером зв'язалися представники уряду Саудівської Аравії.

Португальцю запропонували контракт на два роки із заробітною платною 60 мільйонів євро за сезон. Моурінью має вибір: тренувати збірну, Ан-Наср або Аль-Ахлі.

При цьому, Жозе матиме можливість розірвати контракт після першого сезону за власним бажанням.

Зазначимо, що зараз Моурінью обмірковує цю пропозицію.