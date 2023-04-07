Фіналісіма — це протистояння між переможцями чемпіонату Європи та Кубка Америки.
Англія - Бразилія, uefa.com
07 квітня 2023, 07:41
Збірна Англії стала переможцем першої в історії жіночої Фіналіссіми.
У турнірі, який складається з однієї гри, англійки зустрічалися з Бразилією.
Рахунок у матчі було відкрито на 23 хвилині після результативного удару Елли Тун, але наприкінці зустрічі бразилійки відігралися зусиллями Андресси.
У результаті доля трофею вирішувалася в серії післяматчевих пенальті, де Англія була сильнішою з рахунком 4:2.
Найкращим гравцем матчу була визнана англійська півзахисниця Кіра Волш.
Нагадаємо, Фіналіссіма — це протистояння між переможцями чемпіонату Європи та Кубка Америки.
Англія — Бразилія 1:1 (за пенальті 4:2)
Голи: Тун, 23 — Андресса, 90+3.