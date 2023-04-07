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Фіналісіма — це протистояння між переможцями чемпіонату Європи та Кубка Америки.

Збірна Англії стала переможцем першої в історії жіночої Фіналіссіми.

У турнірі, який складається з однієї гри, англійки зустрічалися з Бразилією.

Рахунок у матчі було відкрито на 23 хвилині після результативного удару Елли Тун, але наприкінці зустрічі бразилійки відігралися зусиллями Андресси.

У результаті доля трофею вирішувалася в серії післяматчевих пенальті, де Англія була сильнішою з рахунком 4:2.

Найкращим гравцем матчу була визнана англійська півзахисниця Кіра Волш.

Нагадаємо, Фіналіссіма — це протистояння між переможцями чемпіонату Європи та Кубка Америки.

Англія — Бразилія 1:1 (за пенальті 4:2)

Голи: Тун, 23 — Андресса, 90+3.