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Французький спеціаліст залишив клуб.

Руді Гарсію звільнено з посади головного тренера Ан-Насра — повідомляє Marca.

Точні деталі подібного рішення поки не уточнюються, проте головна версія говорить про серйозний конфлікт у роздягальні.

Повідомляється, що тренер посварився із деякими гравцями клубу, що додатково погіршило стосунки та атмсоферу.

Окрім того, французький спеціаліст не виправдав очікувань керівництва в плані розвитку гучного проекту.

Ан-Наср наразі поступається трьома пунктами Аль-Іттіхаду у таблиці, якому також нещодавно програв 0:1.

Персона нового тренера поки не називається.