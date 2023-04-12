Французький спеціаліст залишив клуб.
Руді Гарсія - Getty Images
12 квітня 2023, 11:40
Руді Гарсію звільнено з посади головного тренера Ан-Насра — повідомляє Marca.
Точні деталі подібного рішення поки не уточнюються, проте головна версія говорить про серйозний конфлікт у роздягальні.
Повідомляється, що тренер посварився із деякими гравцями клубу, що додатково погіршило стосунки та атмсоферу.
Окрім того, французький спеціаліст не виправдав очікувань керівництва в плані розвитку гучного проекту.
Ан-Наср наразі поступається трьома пунктами Аль-Іттіхаду у таблиці, якому також нещодавно програв 0:1.
Персона нового тренера поки не називається.