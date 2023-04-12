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Талановитий футболіст може посилити якусь з цих команд.

Вілфрід Заха повинен залишити Крістал Пелас цього літа в якості вільного агента й ним вже цікавиться декілька клубів з різних країн — повідомляє журналіст Санті Ауна.

Серед інших кандидатів називаються представники Саудівської Аравії Ан-Наср та Аль-Іттіхад.

Також гравцем активно цікавляться європейські гранди, а саме Баварія, Боруссія Дортмунд, Монако та Арсенал.

Деякі з них вже давно спостерігають за англійцем.

Заха хоче щонайменше 6 мільйонів фунтів + можливі бонуси.

Цього сезону на його рахунку 6+3 в усіх можливих турнірах.