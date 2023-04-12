Талановитий футболіст може посилити якусь з цих команд.
Вілфрід Заха - Getty Images
12 квітня 2023, 15:59
Вілфрід Заха повинен залишити Крістал Пелас цього літа в якості вільного агента й ним вже цікавиться декілька клубів з різних країн — повідомляє журналіст Санті Ауна.
Серед інших кандидатів називаються представники Саудівської Аравії Ан-Наср та Аль-Іттіхад.
Також гравцем активно цікавляться європейські гранди, а саме Баварія, Боруссія Дортмунд, Монако та Арсенал.
Деякі з них вже давно спостерігають за англійцем.
Заха хоче щонайменше 6 мільйонів фунтів + можливі бонуси.
Цього сезону на його рахунку 6+3 в усіх можливих турнірах.