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Фанатам до вибору пропонується чотири кандидатури.

Перші матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА залишились позаду, тож ми вже маємо певні уявлення щодо позицій команд перед майбутніми іграми у відповідь.

Організаторам турніру також удалось виокремити чотирьох найбільш продуктивних футболістів серед цих клубів.

До переліку претендентів на звання кращого гравця чергового тижня Ліги чемпіонів УЄФА увійшли:

– Джон Стоунз (Манчестер Сіті) / "сухий" матч, гольовий пас та найшвидший ривок у 31,0 км/год проти мюнхенської Баварії (3:0);

– Алессандро Бастоні (Інтер) / гольовий пас, "сухий" матч та чотири відбирання проти лісабонської Бенфіки (2:0);

– Вінісіус Жуніор (Реал Мадрид) / 2 гольові передачі та найшвидший ривок у 33,5 км/год проти лондонського Челсі РБ Лейпциг (2:0);

– Браїм Діас (Мілан) / гольовий пас та найшвидший ривок у 30,6 км/год проти Наполі (1:0).

Переможця визначить голосування вболівальників, які можуть висловити власну прихильність тому чи іншому футболісту на сайті УЄФА та нижче в цьому матеріалі.