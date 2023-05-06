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Японський клуб здобув перемогу над саудівським Аль-Хілялем за сумою двох зустрічей.

У японському місті Сатайма завершився матч-відповідь у рамках фіналу Ліги чемпіонів АФК, в якому місцева Урава Ред Даймодс приймала на своєму полі Аль-Хіляль із Саудівської Аравії.

Перша зустріч цих команд завершилася внічию 1:1, тож володар азіатського континентального трофею визначався у другому матчі.

Переможця цього протистояння визначив автогол півзахисника Аль-Хіляля Андре Каррільйо на 48-й хвилині, який і дозволив японській Ураві вчетверте у своїй історії виграти Лігу чемпіонів АФК (2007, 2017, 2022, 2023).

Урава Ред Даймондс – Аль-Хіляль 1:0 (перший матч — 1:1)

Гол: Каррільйо, 48 (аг).

Урава Ред Даймондс: Нісікава, Хойбротен, Шольц, Сакаї, Акімото, Авао, Іто (Сібато 86), Секіне (Огівара 86), Коізумі (Ясуї 72), Окубо, Корокі (Канте 72)

Аль-Хіляль: Аль-Маюф, Аль-Брейк (Аль-Ямі 80), Аль-Булайхі, Хен Су, Абдельхамід, Канно (Мусаб Аль-Джувайр 87), Отайф (Аль-Досарі 68), Каррільйо, Річард, Аль-Хамдан (Аль-Шехрі 68), Ігало