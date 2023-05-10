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Два українські футболісти продовжать виступати в чемпіонаті Вірменії.

Пюнік на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контрактів із двома українськими захисниками Антоном Братковим та Сергієм Вакуленком.

Нові угоди з обома гравцями розраховані до кінця сезону-2023/24.

Братков приєднався до Пюніка влітку 2021 року і того ж сезону став чемпіоном Вірменії. Він провів 66 матчів, у яких відзначився одним асистом.

Вакуленко перебрався до Пюніка влітку 2022 року і за цей час провів 13 поєдинків.

Після 31 туру Пюнік набрав 70 очок та посідає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Вірменії, відстаючи від Урарту на три бали.