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Шахтар Солігорськ та футболіст зазнали суворих покарань.

Контрольно-дисциплінарний комітет асоціації так званої "білоруська федерація футболу" ухвалила рішення щодо "договірників" усередині країни.

Шахтар Солігорськ позбавлений чемпіонства у сезоні-2022 за договірні матчі. Також у сезоні-2023 команда буде позбавлена 30 очок і 20 очок заберуть у сезоні-2024.

Також отримали покарання футболісти. Зокрема, колишній півзахисник Динамо Микита Корзун отримав річну дискваліфікацію та штраф у розмірі 11 100 білоруських рублів (близько 162 тисячі гривень).

На такий же термін одержав бан півзахисник Динамо Брест Михайло Гордійчук.

Нагадаємо, що Корзун виступає за Шахтар з 2 вересня 2020 року.