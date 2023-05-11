Шахтар Солігорськ та футболіст зазнали суворих покарань.
МИКИТА КОРЗУН, ФК ШАХТАР Солігорськ
11 травня 2023, 14:30
Контрольно-дисциплінарний комітет асоціації так званої "білоруська федерація футболу" ухвалила рішення щодо "договірників" усередині країни.
Шахтар Солігорськ позбавлений чемпіонства у сезоні-2022 за договірні матчі. Також у сезоні-2023 команда буде позбавлена 30 очок і 20 очок заберуть у сезоні-2024.
Також отримали покарання футболісти. Зокрема, колишній півзахисник Динамо Микита Корзун отримав річну дискваліфікацію та штраф у розмірі 11 100 білоруських рублів (близько 162 тисячі гривень).
На такий же термін одержав бан півзахисник Динамо Брест Михайло Гордійчук.
Нагадаємо, що Корзун виступає за Шахтар з 2 вересня 2020 року.