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Іспанець дуже завзято реагував на успіхи своєї команди.

Манчестер Сіті в рамках поєдинку-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів приймає на своєму полі мадридський Реал.

Господарі поля двічі за перший тайм вразили ворота Тібо Куртуа зусиллями Бернарду Сілви, чим викликало багато емоцій у Хосепа Гвардіоли.

Пропонуємо вашій увазі фотогалерею, в якій можна побачити щирого та радісного тренера Манчестер Сіті.

Нагадаємо, слідкувати за ходом півфінального матчу Ліги чемпіонів можна у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.