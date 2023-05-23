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У тренера стався конфлікт із журналістом.

У головного тренера Інтер Маямі Філа Невілла стався конфлікт із журналістом на прес-конференції після матчу з Орландо (1:3).

"Чому ми зробили ранню заміну? Кривцов не був готовим на всі 100%. Як я вже казав, ми беремо на себе відповідальність за поразку".

Після цієї фрази журналіст хотів поставити тренеру ще одне запитання, але той перервав його.

"Можна я договорю? Ти мене перебиватимеш? Я можу закінчити? Добре, я не перебивав твоє запитання, тож і ти не перебивай мене. Вияви, б**ть, трохи поваги.

Вибачте за такі вирази, яке було питання? Задайте ще раз питання, будь ласка", — наводить слова Невілла Football Fights.

Зазначимо, що Кривцов був замінений на 33-й хвилині гри, а на 19-й українець упустив опонента, який відкрив рахунок у матчі.