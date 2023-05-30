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Для клубу з однойменного міста це було 15 чемпіонство в історії.

Копенгаген у матчі передостаннього туру чемпіонської групи чемпіонату Данії в гостях обіграв Віборг (2:1) та достроково став чемпіоном країни.

Команда Якоба Неструпа набрала 58 очок та випереджає Норшелланн на чотири бали за один тур до фінішу сезону.

Для клубу з однойменного міста це було друге чемпіонство поспіль та 15 в історії.

Таким чином, Копенгаген повторив рекорд із чемпіонств, який належав Копенгагену Болдклуб, який був поєднаний з чинною командою у 1992 році.

Завдяки чемпіонству Копенгаген завоював путівку до кваліфікації Ліги чемпіонів.

В останньому турі Копенгаген зіграє проти Раннерса. Гра відбудеться 4 червня о 18:00 за київським часом.