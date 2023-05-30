Авторитетний портал опублікував список із найкращих трансферів нинішнього сезону.
Ерлінґ Голанд, Getty Images
30 травня 2023, 12:31
Портал Goal.com опублікував рейтинг найкращих трансферів за підсумками цього сезону.
Рейтинг очолює нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд, за яким у трійку найкращих потрапили вінгер Наполі Хвіча Кварацхелія та форвард Барселони Роберт Левандовські.
Найкращі трансфери сезону-2022/23:
1. Ерлінґ Голанд (Манчестер Сіті);
2. Хвіча Кварацхелія (Наполі);
3. Роберт Левандовські (Барселона);
4. Каземіро (Манчестер Юнайтед);
5. Кім Мін Чже (Наполі);
6. Габріел Жезус (Арсенал);
7. Ніклас Зюле (Боруссія Дортмунд);
8. Енцо Фернандес (трансфер у Бенфіку);
9. Мануель Аканджі (Манчестер Сіті);
10. Фоларін Балогун (Реймс, оренда з Арсенала);
11. Свен Ботман (Ньюкасл);
12. Александер Ляказетт (Ліон);
13. Замбо Ангісса (Наполі);
14. Рандал Коло Муані (Айнтрахт);
15. Хаві Сімонс (ПСВ);
16. Андреас Крістенсен (Барселона);
17. Андре Онана (Інтер);
18. Таке Кубо (Реал Сосьєдад);
19. Пауло Дібала (Рома);
20. Алексіс Санчес (Марсель);
21. Маттейс де Лігт (Баварія).
Зазначимо, що раніше портал опублікував версію найгірших трансферів сезону, до якої потрапив українець Михайло Мудрик із лондонського Челсі.