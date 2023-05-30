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Авторитетний портал опублікував список із найкращих трансферів нинішнього сезону.

Портал Goal.com опублікував рейтинг найкращих трансферів за підсумками цього сезону.

Рейтинг очолює нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд, за яким у трійку найкращих потрапили вінгер Наполі Хвіча Кварацхелія та форвард Барселони Роберт Левандовські.

Найкращі трансфери сезону-2022/23:

1. Ерлінґ Голанд (Манчестер Сіті);

2. Хвіча Кварацхелія (Наполі);

3. Роберт Левандовські (Барселона);

4. Каземіро (Манчестер Юнайтед);

5. Кім Мін Чже (Наполі);

6. Габріел Жезус (Арсенал);

7. Ніклас Зюле (Боруссія Дортмунд);

8. Енцо Фернандес (трансфер у Бенфіку);

9. Мануель Аканджі (Манчестер Сіті);

10. Фоларін Балогун (Реймс, оренда з Арсенала);

11. Свен Ботман (Ньюкасл);

12. Александер Ляказетт (Ліон);

13. Замбо Ангісса (Наполі);

14. Рандал Коло Муані (Айнтрахт);

15. Хаві Сімонс (ПСВ);

16. Андреас Крістенсен (Барселона);

17. Андре Онана (Інтер);

18. Таке Кубо (Реал Сосьєдад);

19. Пауло Дібала (Рома);

20. Алексіс Санчес (Марсель);

21. Маттейс де Лігт (Баварія).

Зазначимо, що раніше портал опублікував версію найгірших трансферів сезону, до якої потрапив українець Михайло Мудрик із лондонського Челсі.