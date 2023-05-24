Англія

Антирейтинг відомого видання.

Трансфер українця Михайла Мудрика із Шахтаря в Челсі взимку цього року названо одним із найгірших в поточному сезоні АПЛ за версією Goal.com.

В антирейтингу він посів четверте місце. Найгіршими за трансфер Мудрика вважають переходи Калвіна Філліпса в Ман Сіті, Марка Кукурельї в Челсі та Рішарлісона в Тоттенгем.

"Очікувалося, що Мудрик стане гравцем, який змінить ситуацію в Челсі. Клуб обійшов Арсенал у гонці за футболіста після його вибухових виступів у ЛЧ. Однак з моменту прибуття в АПЛ йому довелося нелегко. Мудрик насилу виправдовує свою ціну, яка з літа росла в геометричній прогресії.

Виправданням для вінгера може бути те, що він не грав з листопада, коли прибув на Стемфорд Брідж, і перехід з української ліги в Прем’єр-лігу завжди був важким. Проте це не вражає", — написали журналісти Goal.com.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мудрик — досі ключовий гравець проєкту Челсі, на якого дуже розраховують в майбутньому.