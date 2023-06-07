Другое

Хавбек покидає Стемфорд Бридж.

Нголо Канте перейшов до Аль-Іттіхаду, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, 32-річний футболіст підписав угоду на два роки із опцією продовження ще на один сезон. Канте вже пройшов медичний огляд, що відбувся у Лондоні.

Француз зароблятиме близько 100 мільйонів євро за сезон — сюди входять іміджеві права, комерційні угоди та "творче" портфоліо.

Зазначимо, що контракт Канте з Челсі розрахований до 30 червня.

Нагадаємо, що француз пропустив більшу частину сезону через постійні травми.