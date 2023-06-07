Хавбек покидає Стемфорд Бридж.
Нголо Канте, колаж Фабриціо Романо
07 червня 2023, 15:58
Нголо Канте перейшов до Аль-Іттіхаду, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.
За його інформацією, 32-річний футболіст підписав угоду на два роки із опцією продовження ще на один сезон. Канте вже пройшов медичний огляд, що відбувся у Лондоні.
Француз зароблятиме близько 100 мільйонів євро за сезон — сюди входять іміджеві права, комерційні угоди та "творче" портфоліо.
Зазначимо, що контракт Канте з Челсі розрахований до 30 червня.
Нагадаємо, що француз пропустив більшу частину сезону через постійні травми.