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Президент CBF продовжує спроби.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті, як і раніше, є основним кандидатом на те, щоб очолити збірну Бразилії, повідомляє Diario Sport з посиланням на UOL Esporte.

За інформацією джерела, президент Бразильської конфедерації футболу (CBF) Еднальдо Родрігес сподівається провести зустріч із італійським фахівцем.

Родрігес хоче переконати італійця очолити збірну Бразилії, незважаючи на контракт із Реалом.

Раніше повідомлялося, що Анчелотті хоче відпрацювати контракт із Реалом.