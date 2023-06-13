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32-річний футболіст залишає Челсі.

Нголо Канте сьогодні має підписати контракт із Аль-Іттіхадом, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, француз у новому клубі отримуватиме близько 100 мільйонів євро з огляду на різні бонуси та інші фінансові аспекти.

Канте сьогодні пройде медичний огляд, після чого підпише угоду.

Нагадаємо, що Канте провів у Челсі сім сезонів. Його контракт із "синіми" завершується 30 червня.

Зазначимо, що більшу частину сезону-202/23 Канте пропустив через травми.