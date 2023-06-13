32-річний футболіст залишає Челсі.
НГОЛО КАНТЕ, GETTY IMAGES
13 червня 2023, 13:59
Нголо Канте сьогодні має підписати контракт із Аль-Іттіхадом, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.
За його інформацією, француз у новому клубі отримуватиме близько 100 мільйонів євро з огляду на різні бонуси та інші фінансові аспекти.
Канте сьогодні пройде медичний огляд, після чого підпише угоду.
Нагадаємо, що Канте провів у Челсі сім сезонів. Його контракт із "синіми" завершується 30 червня.
Зазначимо, що більшу частину сезону-202/23 Канте пропустив через травми.