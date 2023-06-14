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Не вийшло в Реалі, то можна забезпечити собі розкішне життя.

Домініканський нападник Маріано Діас свого часу влітку 2018 року здійснив зворотній трансфер із французького Ліона до мадридського Реала, вихованцем юнацької команди якого й є, за 21,5 млн євро.

Однак, на тлі видовищних виступів у Лізі 1, 29-річний виконавець за п’ять років перебування в клубі так і не змін проявити себе належним чином.

У підсумку, наприкінці цього сезону його контракт добіг до завершення й гравець став вільним агентом, розпочавши пошуки нового місця роботи.

Тим часом тривале перебування в складі "галактікос" грає на користь резюме Діаса — як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, представники заможних клубів Саудівської Аравії додали Маріано до свого переліку зірок світового футболу, які потенційно можуть посилити місцеві колективи.

Найближчим часом представники нападника отримають конкретну пропозицію щодо контракту з солідним грошовим забезпеченням.

У цьому сезоні Маріано відіграв 11 матчів (156 хвилин).