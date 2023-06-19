Другое

34-річний футболіст продовжить кар'єру в МЛС.

Серхіо Бускетс близький до переходу до Інтер Маямі, повідомляє журналіст Тоні Хуанмарті.

За його інформацією, півзахисник, який залишає Барселону як вільний агент, офіційно прийме пропозицію клубу МЛС найближчим часом.

Керівництво команди покращило пропозицію, і це вплинуло на рішення гравця. Угода буде розрахована до 2025 року.

Зазначимо, що Бускетс провів 30 матчів у Ла Лізі в сезоні-2022/23: на його рахунку чотири асисти.