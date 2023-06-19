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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 18 червня.

Завершилася 480 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Жодного Patriot в Україні не знищено – Зеленський. "Хто б там в Росії не розказував, нібито наші "Петріоти" знищені, усі вони є, усі вони працюють, усі вони збивають російські ракети. І збивають максимально ефективно. Жодного "Петріота" не знищено!", – повідомив президент у вечірньому зверненні.

- Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС, за офіційними даними, загинуло 17 осіб, з них 13 внаслідок утоплення і 4 – від вогнепальних поранень під час евакуації. Нерозшуканими залишається 31 людина, повідомляє міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.Також він додав, що підтопленими залишаються 876 будинків. Всього евакуйовано з небезпечних зон 3614 людей, з яких 474 дитини та 80 маломобільних осіб.

- Сили оборони збили ще один ворожий вертоліт Ка-52. Вартість такого гелікоптера близько 16 млн. доларів США.

- Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант найближчими днями проведе телефонні переговори з Олексієм Резніковим.

- Україна має сама визначати прийнятні умови для справедливого завершення війни – Столтенберг.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом минулої доби завдав авіаційного удару по Янжулівці Чернігівської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Клюси, Янжулівка, Костобобрів, Галаганівка, Грем'яч Чернігівської області, Чуйківка, Бачівськ, Сваркове, Атинське, Старикове, Бояро-Лежачі, Старі Вирки, Соснівка, Іскристівщина, Волфине, Басівка, Миропілля, Степок, Краснопілля, Новодмитрівка, Велика Писарівка, Пономаренки Сумської області, а також Гур'їв Козачок, Уди, Червона Зоря, Козача Лопань, Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Плетенівка, Вовчанські Хутори, Покаляне, Охрімівка, Кругле, Бударки, Землянки, Лошакове, Потихонове та Комісарове на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Новоселівського Луганської області та Берестового на Харківщині, успіху не мав. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Дворічна, Западне, Кам'янка, Кислівка Харківської області та Новоселівське — Луганської.

На Лиманському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Білогорівки на Луганщині, успіху не мав. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Роздолівка, Спірне і Серебрянка — Донецької.

На Бахмутському напрямку від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка та Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Степового та Авдіївки. Завдав авіаударів в районах Сухої Балки та Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Степове, Тоненьке, Первомайське, Авдіївка, Веселе та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівка Донецької області. В той же час, здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Максимільянівка та Костянтинівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямках Новомихайлівки та Водяного Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів біля Золотої Ниви, Благодатного та Вугледара. Здійснив обстріли населених пунктів Шахтарське, Пречистівка, Новомихайлівка, Вугледар, Сторожеве, Новосілка та Новопіль Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Ворог завдав авіаційного удару в районі Малої Токмачки Запорізької області та Гаврилівки, Козацького і Комишан на Херсонщині. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Новодарівка, Левадне, Малинівка, Червоне, Новоандріївка, Степове, Лобкове, Степногірськ, Кам’янське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області, Михайлівка, Новодмитрівка, Червноий Маяк, Шляхове, Берислав, Веселе, Козацьке, Миколаївка, Бургунка, Ольгівка, Тягинка, Новотягинка, Понятівка, Садове, Молодіжне, Антонівка, Херсон, Чорнобаївка, Ромашкове, Дніпровське, Берегове, Велетенське, Кізомис, Софіївка Херсонської області та Очаків на Миколаївщині.

На тимчасово захоплених територіях Луганської області російські дезертири тікають з фронту. В лісових посадках, поруч з населеним пунктом Новорозсош зафіксовано пошукові заходи групи російських дезертирів з числа мобілізованих. До розшуку задіяно підрозділи росгвардії.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Хто б там в Росії не розказував, нібито наші «Петріоти» знищені, усі вони є, усі вони працюють, усі вони збивають російські ракети. І збивають максимально ефективно. Жодного «Петріота» не знищено!



Єдине зараз має хвилювати державу-терориста: як підготувати їхнє суспільство, російське суспільство, до того, що вони втрачатимуть усе те, заради чого знищують майбутнє своєї держави. Захоплені території Росія втрачатиме. Нашим крокам із деокупації немає та не буде альтернативи.



Наші військові рухаються: позиція за позицією, крок за кроком ідемо вперед. Був цього тижня «Рамштайн», і головне – це швидкість постачання. Наступного тижня будуть і нові важливі комунікації з партнерами – саме заради нашого руху, саме заради зброї, саме заради того, щоб у наших воїнів було все необхідне.



Дякую кожному і кожній, хто зараз у бою, на позиціях і на бойових постах! Дякую всім, хто допомагає".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!