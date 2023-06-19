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Видовищний вид футболу розвивається в Іспанії.

Іспанський футбол іде далеко попереду переважної більшості країн світу в плані розвитку медійної частини свого життя.

Колишній гравець каталонської Барселони Жерар Піке на цьому тлі вирішив перевірити власні організаційні здібності, започаткувавши футбольне змагання геть нового типу.

У схожому на socca виді спорту команди влаштували поміж собою невеликий турнір, увагу до якого суттєво підвищує запрошення до складу команд зірок світового футболу.

Новачком чемпіонату напередодні став колишній нападник Андрій Шевченко, який зголосився виступати за одного з представників нижньої частини турнірної таблиці — Мостолес.

Першим суперником команди з Андрієм у складі став прямий конкурент — Райо де Барселона, у якого було всього на три залікові бали більше.

Шевченко дебютував у складі нової команди вже на восьмій хвилині, хоча тоді його клуб уже встиг відзначитись голом, який не зарахували через фол.

Після появи українця на полі, Райо відкрив рахунок завдяки класному пострілу з лівого флангу в ближню дев’ятку, а потім головний тренер команди розіграв спеціальну карту, яка змусила футболістів обох команд грати один проти одного з виключним зобов’язанням пробивати з центрального кола.

Райо й у цьому виявився успішнішим за суперників, подвоївши перевагу.

На другу половину гри Шевченко одразу не вийшов, але його команда відігралась із голом Крістіана, а коли Андрій повернувся на поле, то ледь не привіз гол у власні ворота.

А вже на 30 хвилині йому дали пробити зі штрафного але нагоду було змарновано ударом у стінку, після чого в складі Мостолес було вилучення на дві хвилини, за час якого Райо оформив ще два голи.

Однак чергове застосування спеціальної картки подарувало команді Шевченка право на подвійну вагу забитого м’яча впродовж двох хвилин, чим футболісти й скористались, перевівши гру в серію післяматчевих булітів.

Із семи спроб на обидві команди гравці забили тільки одного разу, тоді як Шевченко мав виконувати заключний вихід, однак не переграв воротаря, а його команда програла.