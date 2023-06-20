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30-річний футболіст може продовжити кар'єру у Саудівській Аравії.

Марцело Брозович може змінити клуб цього літа, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За його інформацією, Ан-Наср запропонував Інтеру 15 мільйонів євро за хорвата. Якщо Брозович погодиться на перехід, то міланський клуб може підписати Давіда Фраттезі як заміну.

Про те, яку зарплату Ан-Наср може запропонувати Брозовичу, не повідомляється.

У сезоні-2022/23 Марцело провів 28 матчів у Серії А: на його рахунку 3 голи та 5 асистів.