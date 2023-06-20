30-річний футболіст може продовжити кар'єру у Саудівській Аравії.
МАРЦЕЛО БРОЗОВИЧ, GETTY IMAGES
20 червня 2023, 11:38
Марцело Брозович може змінити клуб цього літа, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.
За його інформацією, Ан-Наср запропонував Інтеру 15 мільйонів євро за хорвата. Якщо Брозович погодиться на перехід, то міланський клуб може підписати Давіда Фраттезі як заміну.
Про те, яку зарплату Ан-Наср може запропонувати Брозовичу, не повідомляється.
У сезоні-2022/23 Марцело провів 28 матчів у Серії А: на його рахунку 3 голи та 5 асистів.