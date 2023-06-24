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Італійця дуже хочуть бачити на чолі грошовитого проєкту.

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Шалені гроші з Саудівської Аравії продовжують атакувати європейський футбольний ринок цього літа.

Однак геть не кожна відома постать погоджується доєднатись до розвитку футболу в країні на Близькому Сході, навіть якщо там їм пропонуються дійсно високий рівень життя.

Ось і головний тренер туринського Ювентуса на початку місяці відхилив пропозицію від Аль-Хіляла очолити команді, проте аравійці не згнітились на вирішили зробити другу спробу отримати згоду Аллегрі на перехід, однак цього разу з дуже великою грошовою пропозицією.

Ідеться про божевільні 30 млн євро зарплатні на рік та одноразовий бонус за підписання в розмірі 10 млн євро.

Наразі 55-річний фахівець перебуває у відпустці на Сардинії, де до нього намагаються навідатись представники Аль-Іттіхаду.