Португальський фахівець продовжить кар'єру у Катарі.
Леонарду Жардім, Getty Images
27 червня 2023, 08:56
Аль-Райян на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Леонарду Жардім.
Угода з 48-річним португальцем розрахована на два сезони – до літа 2025 року.
Останнім місцем роботи Леонарду був еміратський клуб Шабаб Аль-Ахлі.
До цього Жардім очолював Камашу, Шавеш, Бейру-Мар, Брагу, Олімпіакос, Спортінг, Монако та Аль-Хіляль.
За підсумками минулого сезону Аль-Райян посів дев'яте місце у турнірній таблиці чемпіонату Катару.