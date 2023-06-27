Другое

Португальський фахівець продовжить кар'єру у Катарі.

Аль-Райян на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Леонарду Жардім.

Угода з 48-річним португальцем розрахована на два сезони – до літа 2025 року.

Останнім місцем роботи Леонарду був еміратський клуб Шабаб Аль-Ахлі.

До цього Жардім очолював Камашу, Шавеш, Бейру-Мар, Брагу, Олімпіакос, Спортінг, Монако та Аль-Хіляль.

За підсумками минулого сезону Аль-Райян посів дев'яте місце у турнірній таблиці чемпіонату Катару.