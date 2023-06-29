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Південна Корея відмінила традиційну вікову систему.

Сон Хин Мін, Кім Мін Дже та інші футболісти з Південної Кореї стали молодшими на один або два роки, повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, у середу в Південній Кореї почав діяти указ президента Юн Сок Єля про відміну традиційної системи підрахунку віку. Раніше у корейській традиції вік враховувався з урахуванням періоду вагітності. Тому при народженні дитини йому одразу приписувався рік. Потім кожна людина ставала на рік старше 1 січня – таким чином немовлята, які народилися у грудні, вже вважалися дворічними дітьми.

З 1960-х років у Південній Кореї також використовувалася загальна міжнародна система підрахунку віку, але вона застосовувалася лише в офіційних випадках, таких як медичні чи юридичні документи. Починаючи з цього тижня, країна скасувала свою традиційну систему і дотримуватиметься виключно міжнародної системи.

Зазначимо, що це ніяк не вплине на корейських футболістів, які виступають закордоном, оскільки за розрахунок бралася їхня дата народження.