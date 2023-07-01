Другое

Саудівський клуб підчепив чергового виконавця на солідний контракт.

Португальський нападник лісабонського Спортінга Жоау Педру Невеш Феліпе, більш відомий як просто Жота, проходив футбольну підготовку в лавах лісабонської Бенфіки, проте згодом, у 2021 році, "орли" продали його до шотландського Селтіка з попередньою річною орендою.

Цього літа 24-річному виконавцеві, як і багатьом зіркам європейського футболу, надійшла грошовита пропозиція долучитись до розбудови футболу Саудівської Аравії в складі місцевого Аль-Іттіхаду.

У підсумку, перемовини поміж сторонами не були довготривалими — ЗМІ повідомляють, що клуби швидко знайшли по розуміння, а разом із тим форварда привабила можливість грати пліч-о-пліч із такими футбольними зірками, як Карім Бензема на Нголо Канте.

Зауважимо, що Бенфіка матиме свій відсоток від остаточної вартості цього трансферу, згідно з умовами угоди з Селтіком.

У цьому сезоні Жота зіграв 43 матчі, забивши 15 голів та віддавши 12 гольових передач.