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Португальський вінгер Селтіка вже погодив із Аль-Іттіхадом умови контракту.

Нападник шотландського Селтіка Жота в літнє трансферне вікно ризикує змінити клубну прописку в літнє трансферне вікне та відправитися до чемпіонату Саудівської Аравії.

Як повідомляє журналіст Бен Джейкобс, Аль-Іттіхад планує завершити процедуру підписання 24-річного португальця у найближчі два дні.

Відзначається, що саудівський клуб вже повністю погодив умови особового контракту з гравцем, трансфер якого близький та може статися найближчим часом.

У минулому сезоні Жота провів за Селтік 43 поєдинки у всіх турнірах, у яких він забив 15 голів та віддав 12 асистів. Портал Transfermarkt оцінює португальського вінгера у 13 мільйонів євро.