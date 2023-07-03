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Однак це не означає остаточного рішення гравця щодо трансферу.

Контракт португальського півзахисника Бернарду Сілви з англійським Манчестер Сіті буде дійсним ще впродовж двох років.

Однак ще під час цього сезону 28-річний виконавець виказував бажання перейти до іншого клубу, і хоча каталонська Барселона наразі так і не спромоглась на пропозицію стосовно нього, інші клуби не зупиняються в спробі підписати контракт.

Зокрема, ідеться проти вже звичний для нас представників Саудівської Аравії, які готові засипати чергового футболіста купою грошей.

Оскільки Аль-Хіляль не зупиняється в проявах стосовно зацікавленості Сілвою, Бернарду вирішив заохотити претендентів та напередодні вказав власним агентам на необхідність розпочати перемовини з клубом із Близького Сходу.

Однак при цьому це зовсім не означає, що португалець у підсумку туди перейде — його мета полягає в отриманні якомога більшого обсягу інформації стосовно проєкту провідного колективу Саудівської Аравії.

До цього Ан-Наср також намагався вести перемовини з Манчестер Сіті, але вони швидко завершились.

У цьому сезоні Бернарду відіграв 55 матчів, забивши сім м’ячів та віддавши вісім гольових передач.