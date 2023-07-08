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Перемогу португальцям приніс дубль у виконанні Джессіки Сілви.

Жіноча збірна України у виїзному товариському матчі поступилася Португалії з рахунком 0:2.

Цей матч проходив у рамках підготовки до жіночої Ліги націй, де за підсумками жеребкування "синьо-жовті" потрапили до квартету В3, де її суперниками будуть Польща, Сербія та Греція.

На матчі, який проходив у Порту на стадіоні Estádio do Bessa Século XXI, було понад 20 тисяч вболівальників — рекорд для збірної Португалії. Також на матчі працювала система відеоповторів.

Рахунок у матчі було відкрито на 19 хвилині, коли Джессіка Сілва проштовхнула м'яч у ворота після невдалих дій Бондарчук у своєму штрафному майданчику. Потім наприкінці першого тайму Сілва оформила дубль і зміцнила перевагу в рахунку.

Португалія — Україна 2:0

Голи: Джессіка Сілва, 19, 45+2.

Португалія: Мораїш, Алвеш (Амаду, 72), Маршау, Хасінту, Нортон (Капета, 77), Боргеш, Джессіка Сілва (Енкарнасау, 77), Долореш Сілва (к) (Т. Пінту, 55), К. Кошта, Діана Сілва (Мендеш, 79), Сейша (Гомеш, 55).

Україна: Бондарчук, Корсун, Апанащенко (к), Шматко, Подольська, Петрик (Семків, 71), Панцулая (Китаєва, 81), Калініна (Кочнєва, 81), Овдійчук (Малахова, 71), Козлова (Куніна, 62), Янчук (Глущенко, 71).

Попереджені: Петрик, Глущенко.