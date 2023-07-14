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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 13 липня.

Завершилася 505 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

В деокупованому Криму вирощуватимуть медичний канабіс. Пункт про вирощування медичного канабісу в окремих регіонах півострова увійшов до Стратегії економічного відновлення Криму.

Віталій Аверін замінив Валерія Маркуса на посаді головного сержанта 47 окремої механізованої бригади.

Німеччина також надасть Україні 25 танків Leopard 1A5, 25 БМП Marder 1A3 та 5 БРЕМ Bergepanzer 2.

Батьківщину-матір планують оновити до Дня Незалежності України. Заміна радянського герба на Батьківщині-матері коштуватиме 28 млн грн. Ця сума значно менша, ніж порахували раніше, зазначив Міністр культури. Україна отримала касетні боєприпаси від США. «Ми щойно їх отримали, ще не використовували, але вони можуть радикально змінити ситуацію на полі бою», — заявив командувач об'єднаних сил «Таврія» в інтерв'ю CNN. РПЦ знову планує таємно передати українських військовополонених Угорщині. Сили оборони витискають російських окупантів на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. На напрямках Новоданилівка, Балка Широка; Мала Токмачка, Новопокровка наші війська мали успіх і зараз закріплюються на досягнутих рубежах, — Маляр

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Протягом доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 2 крилаті ракети “Калібр”, 1 балістичну ракету “Іскандер-М” та 20 іранських ударних БпЛА “Shahed-136/131”. В результаті успішної бойової роботи зенітних ракетних підрозділів, винищувальної авіації, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та протиповітряної оборони інших складових Сил оборони України знищено 2 крилаті ракети “Калібр” та 20 ударних дронів. Крім того, ворог завдав 46 авіаційних ударів та здійснив близько 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, постраждали мирні люди, серед яких є діти, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна та адміністративна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 20 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Протягом доби завдав авіаційного удару в районі Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, це, зокрема, Камінь Чернігівської області; Покровка, Рясне Сумської області та Муравське, Олійникове, Різникове, Бологівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Строївка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії східніше Невського Луганської області та східніше Тернів на Донеччині. Завдав авіаційних ударів в районах Невського і Білогорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районі Берхівки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Васюківка, Часів Яр, Олександро-Шультине, Диліївка та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. У той же час, ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Бердичі, Степове, Авдіївка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка та Георгіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки та завдав авіаційного удару біля Макарівки Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Новоукраїнка, Сторожеве, Благодатне та Макарівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Приютного Запорізької області та Козацького — Херсонської. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Оріхів Запорізької області; Золота Балка, Михайлівка, Антонівка, Чорнобаївка, Кізомис Херсонської області та місто Херсон. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Російські окупанти продовжують застосовувати практику штучного переселення та насильницької асиміляції українців на тимчасово захоплених територіях України. Так, у Генічеському районі Херсонської області окупанти розпочали примусове виселення до росії українських громадян, які до цього часу не отримали або відмовились від отримання російського громадянства, зокрема і сімей з дітьми та осіб похилого віку. Їх місця проживання окупанти заселяють, зазвичай, представниками національних меншин із малозабезпечених верств населення рф.

Авіація сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та 2 по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях та радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби противника.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Хочу подякувати кожному нашому воїну, усім українським захисникам і захисницям. Цими днями у Вільнюсі на саміті НАТО, на полях саміту НАТО, на всіх зустрічах Україна мала – і має – найбільшу повагу та підтримку партнерів за всі роки нашої незалежності.

Повага – це завжди похідна від сміливості, а увага до будь-якої країни – це завжди наслідок від наявних можливостей цієї країни. Україна – у центрі уваги партнерів. Уже не Росія, як десятиліттями раніше. І коли ми поставимо крапку в цій війні фіксацією російського програшу, повага й увага до України будуть назавжди зафіксовані в історії – для всіх наступних поколінь нашого народу. Але це здобувається зараз, у боях заради України, у наступах і в обороні.

Я дякую кожному і кожній, хто в бою, на бойових постах і бойових завданнях! Дякую всім, хто захищає наше небо і хто рухає вперед наші позиції на землі. Дякую всім, хто працює, щоб у наших воїнів було все необхідне! Слава Україні!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!