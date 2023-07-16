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Досвід, що передається поміж поколіннями.

Валлійський центральний півзахисник Аарон Ремзі свого часу став відомим завдяки вдалим виступам у складі лондонського Арсенала, де поступово набув статусу гравців із однією з найбільш заробітних плат у світовому футболі.

Однак потім у кар’єрі 32-річного виконавця був неоднозначний період виступів у складі туринського Ювентуса, шотландського Рейнджерс та французької Ніцци, який у підсумку завершився там, де й усе починалось.

Кардіфф Сіті, рідний клуб Ремзі, напередодні оголосив про довгоочікуване повернення свого вихованця в якості вільного агента.

Контракт підписано строком на два роки.

Цікаво, що на рахунку Аарона й досі зберігається унікальний рекорд для "блакитних пташок" — Ремзі є наймолодшим гравцем (16 років і 123 дні), який коли-небудь дебютував у складі основної команди. Це відбулось у квітні 2007 року.

Однак при цьому до рідного клубу півзахисник повернувся не на самоті, а ще й привів свого сина, Сонні Ремзі, до місцевої академії. Маленький футболіст написав від руки так званий "лист про наміри", що є аналогом контракту в дорослому футболі.

Аарон Ремзі за свою кар’єру відіграв 520 матчів, забивши 76 голів та віддавши 80 гольових передач.