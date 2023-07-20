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Тепер слово виключно за самим гравцем.

Французький нападник леверкузенського Баєра Мусса Діабі своїм прогресом упродовж останніх років встановлював дедалі більшу потенційну вартість свого трансферу до іншого колективу, паралельно допомагаючи власному клубу здобувати нові досягнення.

Зрештою, 24-річний вихованець Парі Сен-Жермен наразі перебуває посеред кульмінаційного моменту трансферного вікна, коли його перехід до іншого колективу вже не викликає жодних сумнівів.

Однак, який саме буде цей новий клуб Діабі?

Бірмінгемська Астон Вілла зі свого боку першою взялась задовольняти забаганки "фармацевтів", запропонувавши за Діабі 50 млн євро.

Це побачили представники аравійського Ан-Насра, і в останній момент перед укладанням угоди поміж німецьким та англійським клубом повторили пропозицію "левів".

На цьому перемовини було призупинено й наразі, як повідомляє французька преса, Діабі вирішує питання власних виступів у наступному сезоні саме поміж цими двома клубами-претендентами.

За минулий сезон Мусса забив 14 голів та віддав 11 гольових передач у 48 матчах.