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Американки не залишили шансів суперницям.

Чемпіонат світу серед жінок триває цими днями в Австралії та Новій Зеландії й рано вранці звітного дня розпочала захист свого титулу збірна Сполучених Штатів Америки.

У рамках квартету E на команду Влатко Андоновські очікував матч із політичним контекстом проти В’єтнаму — головного аутсайдера групи, у складі якої також присутні команди Португалії та Нідерландів.

У підсумку, чинні чемпіонки світу свій статус довели ще в першому таймі, на початку та наприкінці якого голами відзначалась Софія Сміт.

А тим часом зірка нападу "зірок та смуг", Алекс Морган, не змогла забити з пенальті.

У другій половині гри свою 200 появу в футболці національної збірної відзначила легендарна Меган Рапіно, однак не їй належав черговий м’яч американок — Софія Сміт асистувала Ліндсі Горан.

Огляд матчу США — В’єтнам:

США — В’єтнам 3:0

Голи: Сміт, 14, 45+7, Горан, 77

На 43 хвилині Алекс Морган (США) не забила пенальті.

США: Нейгер — Фокс (Уерта, 84), Джірма, Ерц, Данн (О’Хара, 84) — Демело (Лавель, 61), Горан — Сміт, Салліван, Родман (Томпсон, 76) — Морган (Рапіно, 61).



В’єтнам: К-Т. Тран Тхі — Ф-Т. Тран Тхі, Луонг Тхі (Чуаонг Тхі, 61), Мі Ле, Т. Тран Тхі (Дуонг Тхі, 89), Хоанг Тхі — Л. Тран Тхі, Б-Т. Нгуен Тхі (М. Нгуен Тхі, 61), Тай Тхі, Т-Д. Нгуен Тхі (Нган Тхі, 46), Нуїнх (Фам, 76).

Попередження: Нуїнх, 76.