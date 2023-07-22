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Тріумфаторки змагань 2011 року вдало розпочали новий турнір.

Відбулась чергова гра жіночого чемпіонату світу-2023, що цими днями триває на теренах Австралії та Нової Зеландії.

У рамках квартету C свій перший матч в поточному розіграші турніру проводили Замбія та Японія.

Представниці Азії, користуючись статусом явних фавориток пари, одразу захопили ініціативу та ще в першому таймі зробили все від себе залежне, аби перевага за статистикою знайшла відображення й на табло.

Хіната Міязава відкрила рахунок у зустрічі незадовго до перерви, хоча й до цього Танака Міна могла це зробити посеред першого тайму, або ж одразу після відновлення гри — обидва рази їй завадила фіксація офсайду.

Але з третьої спроби Міна таки відправила м’яч у сітку чужих воріт, після чого її партнерки почали оформлювати розгром суперників.

Замбія в підсумку отримала ще один удар від тієї-таки Міязави, а також по одному влучному пострілу здійснили Джун Ендо та Ріко Уекі.

У африканського колективу при цьому відбулось вилучення на 90+7 хвилині через повторне попередження для Катеріне Мусонди.

Замбія — Японія 0:5

Голи: Міязава, 43, 62, Міна, 55, Ендо, 71, Уекі, 90+11

Замбія: Мусонда — Белему, Мусасе, Мвеемба (Фірі, 82), Тембо — Лунгу (Лубанжи, 72), С. Банда, Катонго — Кундананжи, Б. Банда, Марера.

Японія: Ямасіта — Ісікава, Кумагаї, Мінамі — Сімідзу, Нагано, Хасегава, Ендо (Сейке, 77) — Фудзіно (Наомото, 77), Міна (Уекі, 66), Міязава (Чіба, 90+3).

Попередження: Мусонда.

На 90+7 хвилині була вилучена Катеріне Мусонда (Замбія) (друге попередження).