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26-річний футболіст завершує перехід у саудівський клуб.

Аллан Сен-Максімен дедалі ближче до переходу до Аль-Ахлі, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, Ньюкасл погодив у усній формі відхід свого футболіста. Аллан уже пройшов частковий медичний огляд.

Сторони чекають, коли буде завершено перевірку документів, і після цього угоду буде закрито.

Очікується, що Ньюкасл отримає 40 мільйонів фунтів за Сен-Максімена, а француз підпише контракт до літа 2026 року.

У сезоні-2022/23 Аллан провів 25 матчів в АПЛ: на його рахунку 1 гол та 5 результативних передач.