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Аравійському клубу терміново знадобився керманич.

Представники Саудівської Аравії поточного літнього трансферного вікна наводнили європейський футбольний ринок грошима, але натомість продовжують виводити з терен Старого Світу дедалі більше якісних виконавців.

Разом із ними, місцеві багатії тепер полюють і за головними тренерами.

Зокрема Альт-Ахлі кількома днями раніше надіслав пропозицію контракту португальському керманичу англійського Фулгема Марку Сілві, але той одразу відмовився, хоча йому давали 40 млн євро за два роки роботи.

Але на цьому пошуки аравійського колективу не зупинились, і наступним варіантом став австрійський керманич Олівер Гласнер, який у свої 48 років залишився без клубу.

Останній досвід роботи фахівця був пов’язаний із франкфуртським Айнтрахтом, на чолі якого Гласнер провів два останніх сезони.

Повідомляється, що австрієць дав дозвіл агентам розпочинати перемовини з Аль-Ахлі.