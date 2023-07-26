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Африканська збірна отримала чергову п’ятірку голів на турнірі.

Відбувся черговий матч у рамках другого туру групового етапу жіночого чемпіонату світу-2023, що цими днями відбувається на теренах Австралії та Нової Зеландії.

Одні з явних фавориток квартету C, представниці Іспанії, грали проти невдахи зразка першого туру — Замбії, на полі Іден Парк в Окленді.

Перевага європейської збірної в класі почала даватись у знаки вже від самого початку гри, тож ми побачили одразу два швидкі м’ячі від іспанок.

Після перерви "Фурія Роха" дозволяла собі поєднувати ротацію з подальшим розгромом суперниць, тож Замбія отримала ще додаткові три м’ячі у власні ворота й ризикує стати збірною з найгіршим захистом на турнірі.

Іспанія тим часом очолила групу з перевагою в один гол над Японією, проти якої гратиме в останньому турі.

Іспанія — Замбія 5:0

Голи: Абельєйра, 9, Ермосо, 13, 70, Редондо, 69, 85.

Іспанія: Міса — Паскуаль (Ернандес, 46), Паредес, Івана, Кармона — Бонматі (Герреро, 61), Дуеньяс, Путельяс (Редондо, 46) — Паральюело (Наварро, 46), Ермосо, Кальдентей (дель Кастільйо, 83).

Замбія: Сакала — Белему, Мусасе, Мвеемба (Фірі, 76), Тембо — Лунгу, С. Банда (Віломбе, 37), Катонго (Лубанжи, 72) — Кундананжи, Б. Банда, Марера (Чітунду, 37).

Попередження: Лубанжи.