Другое

Для Малкома з'явився більш привабливий варіант із фінансової точки зору в Саудівській Аравії.

Аль-Хіляль із чемпіонату Саудівської Аравії оголосив про чергове літнє підписання, посиливши на цей раз свою лінію атаки.

Цього разу саудити вирушили за пошуками нового гравця до так званого чемпіонату росії, захотівши підписати їхню головну зірку в особі Малкома, який до цього часу виступав за зеніт.

Аль-Хіляль офіційно анонсував трансфер 26-річного бразильського вінгера, який, за інформацією журналіста Фабріціо Романо, коштував саудівському клубу 60 мільйонів євро.

🎬 راقـص يكمل رحلة الفرح مع أبناء السامبـا 💙#الهلال pic.twitter.com/eo8hzXlQfJ — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) July 26, 2023

Відзначимо, що на російських болотах певний час хотіли натуралізувати Малкома та заграти за свою т. з. збірну, проте у підсумку вінгера викликали до національної збірної Бразилії.