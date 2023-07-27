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У битві грандів європейського футболу перемогу святкував іспанський колектив.

Одним з останніх станом на зараз товариських матчів, що звітної ночі відбувались на теренах США, стала гра поміж мадридським Реалом та Манчестер Юнайтед у Г’юстоні.

Із перших хвилин протистояння місце у воротах іспанського колективу займав український голкіпер Андрій Лунін.

Його команда тим часом швидко відкрила рахунок за допомоги новачка Джуда Беллігема, який відзначився голом уже на шостій хвилині гри.

Це дало неабияку фору "вершковим", і в підсумку команда Карло Анчелотті не гребувала віддавати ініціативу в грі суперникам більшу частину ігрового часу.

У свою чергу, це додавало роботи Луніну, проте той із цим обсягом цілком упорався, і в підсумку провів "сухий" поєдинок.

А власне події на футбольному полі завершував результативний постріл Хоселу, що цього літа повернувся до рідного клубу.

Реал — Манчестер Юнайтед 2:0

Голи: Беллінгем, 6, Хоселу, 89

Реал: Лунін — Карвахаль (Лукас, 46), Рюдігер (Начо, 46), Алаба (Мілітао, 46), Гарсія (Менді, 46) — Модрич (Діас, 62), Чуамені (Кроос, 46), Камавінга — Беллінгем (Вальверде, 46) — Родріго (Хоселу, 61), Вінісіус (Пас, 72).

Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака (Далот, 62), Варан (Магвайр, 62), Мартінес (Лінделеф, 62), Шоу (Мактоміней, 62) — Каземіро (Вільямс, 62), Майну (Еріксен, 6, ван де Бек, 62) — Маунт (Пельїстрі, 62), Фернандеш, Гарначо (Антоні, 62) — Рашфорд (Санчо, 62).

Попередження: Камавінга — Мартінес, Фернандеш.