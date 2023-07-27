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Дивіться відео найкращих моментів контрольного матчу, що відбувся 27 липня 2023 року, 03:30.

У добірку видовищних протистоянь звітної ночі точно ввійде матч у американському Г’юстоні, мадридський Реал приймав англійський Манчестер Юнайтед.

Український воротар "вершкових" Андрій Лунін провів у рамці воріт увесь поєдинок та не пропустив жодного м’яча, хоча "Червоні дияволи" мали чимало підстав для голів.

Тим часом "бланкос" також не сиділи не при справі й не тільки змогли забити швидкий м’яч зусиллями Джуда Беллігема, а й добили суперників під завісу матчу голом іншого новачка — Хоселу, при цьому зігравши в притаманному собі прагматичному стилі.

До вашої уваги відео кращих моментів товариського матчу Реал — Манчестер Юнайтед:

Реал — Манчестер Юнайтед 2:0

Голи: Беллінгем, 6, Хоселу, 89

Реал: Лунін — Карвахаль (Лукас, 46), Рюдігер (Начо, 46), Алаба (Мілітао, 46), Гарсія (Менді, 46) — Модрич (Діас, 62), Чуамені (Кроос, 46), Камавінга — Беллінгем (Вальверде, 46) — Родріго (Хоселу, 61), Вінісіус (Пас, 72).

Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака (Далот, 62), Варан (Магвайр, 62), Мартінес (Лінделеф, 62), Шоу (Мактоміней, 62) — Каземіро (Вільямс, 62), Майну (Еріксен, 6, ван де Бек, 62) — Маунт (Пельїстрі, 62), Фернандеш, Гарначо (Антоні, 62) — Рашфорд (Санчо, 62).

Попередження: Камавінга — Мартінес, Фернандеш.