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Дебютантки світової першості покращили власне становище.

Завершився черговий матч другого туру жіночого чемпіонату світу-2023, що цими днями відбувається на теренах Австралії та Нової Зеландії.

Збірна Португалії в рамках групи E грала проти В’єтнаму та намагалась покращити власне становище в турнірній таблиці після стартової поразки від Нідерландів (0:1).

Гол Тельми Енкарнасан на сьомій хвилині дуже допоміг у цьому плані "європейським селесао", після чого вони довершили свою перевагу другим м’ячем від Кіки Назарет уже посеред першого тайму.

У другій половині гри перевага португалок зберігалась непорушною, але більше голів вони не забивали. Суперниці тим часом лише раз пробили в площину воріт Патрісії Мораїш.

Португалія — В’єтнам 2:0

Голи: Енкарнасан, 7, Наразет, 21

Португалія: Мораїш — Алвеш, Сейка (Ребелу, 90), Кошта, Маркан — Назарет (Капета, 69), Жасінту (Руте, 90), Пінту — Боржеш, Енкарнасан (Мендеш, 75), Сілва (Нортон, 69).

В’єтнам: К-Т. Тран Тхі — Ф-Т. Тран Тхі, Луонг Тхі (Чуаонг Тхі, 72), Мі Ле, Т. Тран Тхі, Хоанг Тхі — Б-Т. Нгуен Тхі (Нган Тхі, 64), Дуонг (Л. Тран Тхі, 64), Тай Тхі, Т-Д. Нгуен Тхі — Нуїнх (Фам, 72).

Попередження: Боржеш.