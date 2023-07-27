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Матч жіночого мундіалю видався яскравим.

Нігерія зуміла здобути важливу перемогу над господарками жіночого чемпіонату світу — Австралією.

Поєдинок між цими двома командами завершився з рахунком 3:2 на користь африканської збірної.

Цей матч став останнім на змагальному дні на жіночому чемпіонаті світу, а також закривав ігри у групі В, де раніше Канада перемогла Ірландію.

ЧС-2023. Другий тур

Австралія - Нігерія 2:3

Голи: ван Егмонд, 45+1, Кеннеді, 90+10 — Кану, 45+6, Охале, 65, Ошоала, 72.

У наступному турі Нігерія зіграє против Ірландії, а Австралія проти Канади.