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Відбулися чергові товариські матчі.

Сьогодні вночі та вранці пройшли чергові товариські матчі, з яких можна виділити кілька цікавих.

У першій грі туринський Ювентус зіграв внічию з Міланом. Матч закінчився із рахунком 2:2.

Рахунок у матчі було відкрито на 23 хвилині, коли у воротах "старої синьйори" голом відзначився Малік Тіав, але через десять хвилин цифри на табло зрівняв Данило. Ще через шість хвилин Олів'є Жиру вивів Мілан вперед, а на початку другого тайму Даніеле Ругані зрівняв рахунок у матчі.

У неофіційній серії післяматчевих пенальті Ювентус був сильнішим із рахунком 4:3.

Свій наступний спаринг Ювентус проведе проти мадридського Реалу (3 серпня), а Мілан зустрінеться із Барселоною (2 серпня).

Ювентус — Мілан 2:2

Голи: Данило, 33, Ругані, 48 — Тіав, 23, Жиру, 39.

У ще одній зустрічі дортмундська Боруссія здобула перемогу над Сан-Дієго Лоял з рахунком 6:0.

У складі "джмелів" результативними ударами відзначилися Жульєн Дюранвіль, Юссуфа Мукоко, Марко Ройс, Тома Меньє, Себастьян Алле та Пів-Філіп Безонг.

Свій наступний контрольний матч Боруссія Д проведе проти Манчестер Юнайтед (31 липня).

Сан-Дієго Лоял — Боруссія Д 0:6

Голи: Дюранвіль, 2, Мукоко, 27, Ройс, 60, Меньє, 62, Алле, 68 (з пенальті), Безонг, 89.