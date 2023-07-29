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Але відгуку ці запити не мають.

Бразильський центральний захисник Маркіньйос нещодавно розпочав уже одинадцятий рік свого перебування в складі французького Парі Сен-Жермен, де за цей час набув надзвичайно вагомого статусу для клубу.

Саме тому чинні чемпіони Франції підписали з ним новий контракт незадовго до завершення минулого сезону, проте події на літньому трансферному ринку все одно раптово можуть набути несподіваного розвитку.

Представники клубів заможної Саудівської Аравії в рамках свого проєкту залучення світових футбольних зірок звернули увагу й на капітана парижан, запропонувавши "шалені", як запевняє французька преса, кошти, як за його трансфер, так і в якості заробітної платні в подальшому.

Вони навіть відправили агентів до столиці Франції задля проведення перемовин, однак у відповідь почули виключно одностайне "Ні" від усіх сторін.

Маркіньйос має намір допрацювати контракт строком до 2028 року до останнього.

Бразилець за останній сезон відіграв 44 матчі, забивши два голи та віддавши один гольовий пас.