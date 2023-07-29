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Зірковий колумбієць продовжить кар'єру в чемпіонаті Бразилії.

Зірковий атакуючий півзахисник Хамес Родрігес, який залишив цього літа грецький Олімпіакос вільним агентом, визначився зі своїм новим клубом.

Як повідомляє журналіст Вене Касагранде, 32-річний колумбієць вирішив продовжити свою кар'єру в Бразилії, про ще незабаром буде оголошено офіційно.

Повідомляється, що Хамес вже підписав контракт із Сан-Паулу, який після 16 турів йде шостим у таблиці вищого бразильського дивізіону.

У минулому сезоні колумбійський плеймейкер провів на клубному рівні 24 поєдинки, у яких він забив 5 голів та віддав 6 асистів.

Наприкінці травня цього року Хамес Родрігес робив заяву, що віддає перевагу залишитися в європейському футболі після завершення співпраці з Олімпіакосом.