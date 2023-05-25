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Колумбієць розповів про свої плани.

Після розірвання контракту з Олімпіакосом Хамес Родрігес знаходиться в пошуках нової команди. Чутки відправляли колумбійця в чемпіонат Бразилії, проте він спростував цю інформацію.

"Я хочу залишитись в Європі, де я зможу грати кожні три дні. Я відчуваю себе дуже добре фізично", — наводить слова гравця Goal.

Зазначимо, що у попередньому сезоні Хамес забив п’ять голів та віддав шість гольових передач у 24 матчах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що колумбійський півзахисник очолює рейтинг найдорожчих вільних агентів.