Колумбієць розповів про свої плани.
Хамес Родрігес, getty images
25 травня 2023, 18:59
Після розірвання контракту з Олімпіакосом Хамес Родрігес знаходиться в пошуках нової команди. Чутки відправляли колумбійця в чемпіонат Бразилії, проте він спростував цю інформацію.
"Я хочу залишитись в Європі, де я зможу грати кожні три дні. Я відчуваю себе дуже добре фізично", — наводить слова гравця Goal.
Зазначимо, що у попередньому сезоні Хамес забив п’ять голів та віддав шість гольових передач у 24 матчах.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що колумбійський півзахисник очолює рейтинг найдорожчих вільних агентів.