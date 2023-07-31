Саудівські клуби не відпускають європейський ринок.
Педру Гонсалвеш, Getty Images
31 липня 2023, 08:35
Поточного трансферного вікна інтерес збоку клубів із Саудівської Аравії щодо європейського ринку настільки значний, що ми вже побачили переходи достатньо відомих футболістів до місцевого чемпіонату.
А черговим потенційний новачком того-таки Ан-Насру, за який, зокрема, виступає Крішітану Роналду, може стати нападник лісабонського Спортінга Педру Гонсалвеш.
25-річна зірка локального рівня має чималий попит на трансферному ринку, а отже й коштує достатньо за три роки до завершення чинного контракту з клубом.
Спортінг наразі шукає можливості продовження угоди зі своїм виконавцем, проте в місцевої преси є чітке переконання в тому, що "леви" відпустять гравця, якщо їм запропонують гідну кількість коштів.
Портал Transfermarkt оцінив футболіста в 32 млн євро.
Минулого сезону Гонсалвеш забив 20 голів та віддав 15 гольових передач у 51 матчі.