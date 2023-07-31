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Саудівські клуби не відпускають європейський ринок.

Поточного трансферного вікна інтерес збоку клубів із Саудівської Аравії щодо європейського ринку настільки значний, що ми вже побачили переходи достатньо відомих футболістів до місцевого чемпіонату.

А черговим потенційний новачком того-таки Ан-Насру, за який, зокрема, виступає Крішітану Роналду, може стати нападник лісабонського Спортінга Педру Гонсалвеш.

25-річна зірка локального рівня має чималий попит на трансферному ринку, а отже й коштує достатньо за три роки до завершення чинного контракту з клубом.

Спортінг наразі шукає можливості продовження угоди зі своїм виконавцем, проте в місцевої преси є чітке переконання в тому, що "леви" відпустять гравця, якщо їм запропонують гідну кількість коштів.

Портал Transfermarkt оцінив футболіста в 32 млн євро.

Минулого сезону Гонсалвеш забив 20 голів та віддав 15 гольових передач у 51 матчі.