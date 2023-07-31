Поточного трансферного вікна інтерес збоку клубів із Саудівської Аравії щодо європейського ринку настільки значний, що ми вже побачили переходи достатньо відомих футболістів до місцевого чемпіонату.

А черговим потенційний новачком того-таки Ан-Насру, за який, зокрема, виступає Крішітану Роналду, може стати нападник лісабонського Спортінга Педру Гонсалвеш.

25-річна зірка локального рівня має чималий попит на трансферному ринку, а отже й коштує достатньо за три роки до завершення чинного контракту з клубом.

Спортінг наразі шукає можливості продовження угоди зі своїм виконавцем, проте в місцевої преси є чітке переконання в тому, що "леви" відпустять гравця, якщо їм запропонують гідну кількість коштів.

Портал Transfermarkt оцінив футболіста в 32 млн євро.

Минулого сезону Гонсалвеш забив 20 голів та віддав 15 гольових передач у 51 матчі.