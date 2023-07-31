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Черговий квартет підбив підсумки групового раунду.

Цими днями продовжується розіграш жіночого чемпіонату світу-2023 на теренах Австралії та Нової Зеландії, де команди-учасниці вже встигли дістатись до третього туру групового етапу.

Квартет C у звітній день першим долучався до гри, і в його рамках потрібно було визначити переможця, а також головного аутсайдера.

Збірним Японії та Іспанії ніхто вже не міг завадити з’ясовувати стосунки поміж собою, і при цьому європейки мали невеличку перевагу над суперницями за кількістю забитих м’ячів.

Однак на полі цього жодним чином не було помітно — ще в першому таймі "Фурія Роха" отримала в свої ворота одразу три голи, а під завісу матчу суперниці підвели риску під розгромом.

Огляд матчу доступний на офіційному сайті ФІФА.

Японія — Іспанія 4:0

Голи: Міязава, 12, 40, Уекі, 29, Міна, 83

Японія: Ямасіта — Такахасі, Кумагаї, Мінамі — Сімідзу (Морія, 59), Нагано (Хасегава, 59) Хаясі, Ендо (Сугіта, 85) — Наомото, Уекі (Міна, 67), Міязава (Фудзіно, 46).

Іспанія: Міса — Паскуаль, Паредес, Луна, Кармона — Бонматі (Герреро, 61), Дуеньяс (Сомоса, 72), Путельяс (Редондо, 62) — Паральюело (Естер, 82), Ермосо, Кальдентей (Наварро, 62).

Попередження: Кармона, Ернандес.

Щодо іншої пари, Коста-Рики та Замбії, то африканки жодного разу не відзначались у фінальних частинах мундіалів, але не цього дня — гол Лушомо Мвемба вже на третій хвилині став не тільки першим для її країни на такому рівні, а й 1000 для всіх учасниць чемпіонатів світу за історію цих змагань.

А вже до перерви рахунок на користь замбійок був 2:0, бо забила Барбра Банда.

Одразу після перерви Коста-Рика відіграла один гол зусиллями Мелісси Еррери, однак уже в компенсований час Замбія знову забила, тож ефектно оминула участі останньої команди квартету.

Далі Японія гратиме проти Норвегії, а Іспанія зустрінеться із Швейцарією.

Огляд матчу доступний на офіційному сайті ФІФА.

Коста-Рика — Замбія 1:3

Голи: Еррера, 48 — Мвемба, 3, Банда, 31, Кундананджі, 90+3

Коста-Рика: Вега — Ф. Вільялобос, де лос Анхелес Бенавідес, дель Кампо — Гонсалес, Г. Вільялобос (Салас, 72), Агілар (Пінель, 90+1), Седеньйо — Монге, Скотт (Валенсіано, 85), Чінчілья.

Замбія: Мусонда — Белему, Мусасе, Мвеемба, Тембо — Чанда (Мубанга, 90+9), С. Банда (Віломбе, 37), Катонго (Віломбе, 74) — Чітунду (Мапепа, 85), Б. Банда, Кундананджі.

Попередження: Альварадо, Бенавідес, дель Кампо — Тембо, Банда.