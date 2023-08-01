Гравець продовжить кар'єру у клубі.
Футболіст Фабіньо - Ресурс Аль-Іттіхад
01 серпня 2023, 00:31
Фабіньо перейшов з Ліверпуля до Аль-Іттіхаду - повідомляє офіціний ресурс команди.
Офіційно підтверджено, що бразильський футболіст підписав угоду з арабським клубом до червня 2026 року.
Згідно інформації, вартість трансферу склала суму 46 мільйонів євро.
Минулого сезону Фабіньо загалом провів 49 матчів, а його внесок в командний результат не обмежився лише забитими голами. Він проявив себе і як гарний асистент, віддавши дві результативні передачі.