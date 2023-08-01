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Гравець продовжить кар'єру у клубі.

Фабіньо перейшов з Ліверпуля до Аль-Іттіхаду - повідомляє офіціний ресурс команди.

Офіційно підтверджено, що бразильський футболіст підписав угоду з арабським клубом до червня 2026 року.

Згідно інформації, вартість трансферу склала суму 46 мільйонів євро.

Минулого сезону Фабіньо загалом провів 49 матчів, а його внесок в командний результат не обмежився лише забитими голами. Він проявив себе і як гарний асистент, віддавши дві результативні передачі.