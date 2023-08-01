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Відбулися два поєдинки у групі E.

У групі E відбулися два поєдинки, серед яких збірна Нідерландів здолала В'єтнам. Таким чином, голландці вийшли до плей-оф жіночого ЧС-2023, набравши сім очок.

В'єтнам — Нідерланди 0:7

Голи: Мартенс, 8, Снуйс, 11, Брукс, 18, 57, Рорд, 23, 83, Ван де Донк, 45.

В іншому матчі між собою грали Португалія та США. Один набраний бал у цьому поєдинку дозволив американцям набрати п'ять очок та вийти у плей-оф турніру.

Португалія — США 0:0.

Зазначимо, що сьогодні ще відбудуться матчі у групі D: Гаїті зіграє з Данією, а Китай проти Англії.