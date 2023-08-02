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Колишній захисник мадридського Реала відзначився участю в прикрому епізоді.

Цими днями на полі Південної Америки триває Копа Лібертадорес, у рамках якого відбуваються матчі вже 1/8 фіналу.

Одну з пар на цій стадії змагань склали аргентинський Архентінос Хуніорс та бразильський Флуміненсе, і, як повсякчас буває з представникам цих двох країн, влаштували дуже запекле протистояння.

Щодо результату першого матчу серії, то він завершився з рахунком 1:1, тоді як голами відзначались Габріель Авалос та Самуель Хав’єр відповідно.

Однак геть не цьому були присвячені всі розмови в місцевій пресі після фінального свистка.

На 58 хвилині стався дуже прикрий епізод — колишній захисник мадридського Реала Марсело випадково наступив на ногу захиснику Лусіано Санчесу, що призвело до жахливого перелому в суперника.

Попередня оцінка від медиків — перелом гомілки, внутрішньосуглобовий перелом та порушення структури коліна гравця Архентінос Хуніорс.

Марсело тим часом отримав за цей епізод пряму червону картку та залишив поле в сльозах.